В Крымский район инвестировали более 9 млрд рублей за 2024 год

Глава Крымского района Сергей Лесь представил отчет о работе администрации за 2024 год на сессии Совета муниципального образования. В мероприятии принял участие вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун, который от имени губернатора Вениамина Кондратьева выразил благодарность главе района, команде, депутатскому корпусу и общественникам за их работу.
Пергун отметил, что, несмотря на вызовы и санкции, валовой региональный продукт в крае вырос до 5,5 триллиона рублей в 2024 году. Он подчеркнул, что Крымский район вносит значительный вклад в экономику региона, привлекая инвестиции и улучшая качество жизни населения.
Объем инвестиций в Крымский район в 2024 году превысил 9 миллиардов рублей. Особенно важным является реализация проекта ТЭС «Ударная».
Сергей Лесь в своем отчете подробно рассказал о социально-экономическом развитии района, строительстве новых школ, детских садов и спортивных объектов, а также о работе по развитию инженерной инфраструктуры. В частности, в Крымске ведется строительство двух пешеходных и одного автомобильного моста через реку Адагум. В районе активно благоустраиваются парки и зеленые зоны, включая парк по улице Рядновой в Крымске, зеленую зону в хуторе Новоукраинском, а также планируется благоустройство второй очереди парка в селе Экономическом.