В Крымский район инвестировали более 9 млрд рублей за 2024 год

Сергей Лесь в своем отчете подробно рассказал о социально-экономическом развитии района, строительстве новых школ, детских садов и спортивных объектов, а также о работе по развитию инженерной инфраструктуры. В частности, в Крымске ведется строительство двух пешеходных и одного автомобильного моста через реку Адагум. В районе активно благоустраиваются парки и зеленые зоны, включая парк по улице Рядновой в Крымске, зеленую зону в хуторе Новоукраинском, а также планируется благоустройство второй очереди парка в селе Экономическом.