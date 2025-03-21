В Хабаровском крае пройдет Всероссийская ярмарка вакансий

В Хабаровском крае в третий раз состоится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятие пройдет в два этапа — 18 апреля и 27 июня — в рамках нацпроекта «Кадры».
Как сообщили в краевом комитете по труду и занятости, в этом году 150 работодателей представят около 4 тысяч вакансий. Среди них — Комсомольский-на-Амуре авиационный завод, Амурский судостроительный завод, Хабаровский аэропорт, «Дальхимфарм», «Ургалуголь» и другие предприятия региона.
На ярмарке соискателям помогут разобраться в трендах рынка труда, пройти профориентацию, научиться составлять резюме и презентовать себя на собеседовании. Также запланированы мастер-классы и тренинги.
— Мы расширяем программу ярмарки. В этом году предусмотрены специальные площадки для участников спецоперации и их семей, где можно получить консультации службы занятости и Фонда «Защитники Отечества». Молодежь сможет пообщаться с представителями профобразовательных организаций, — отметил председатель комитета по труду и занятости Константин Виноградов.
Ярмарка проходит в регионе с 2023 года, и с каждым годом число участников растет. В прошлом году 400 работодателей представили 12 тысяч вакансий, а мероприятие посетили 3,6 тысячи человек.
Подробнее о программе ярмарки можно узнать на сайте комитета по труду и занятости населения Хабаровского края.