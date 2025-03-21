В Хабаровском крае пройдет Всероссийская ярмарка вакансий

— Мы расширяем программу ярмарки. В этом году предусмотрены специальные площадки для участников спецоперации и их семей, где можно получить консультации службы занятости и Фонда «Защитники Отечества». Молодежь сможет пообщаться с представителями профобразовательных организаций, — отметил председатель комитета по труду и занятости Константин Виноградов.