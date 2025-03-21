Свердловская IT-компания начнет выпускать ноутбуки и планшеты

Новый завод по выпуску радиоэлектронной продукции — ноутбуков, планшетов, моноблоков и интерактивных сенсорных киосков — откроет в технопарке «Космос» свердловский производитель интерактивного оборудования и разработчик ПО LIGA group.
Сейчас компания производит сенсорные столы и интерактивные панели, а в течение 2025 года планирует начать тестовое производство компьютеров, к 2027 году — построить и запустить завод в технопарке «Космос» площадью 7 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в новое производство оценивают в 100 миллионов рублей.
Как рассказал гендиректор компании, после запуска завода планируется выпускать 150−180 тысяч единиц техники в год.
«В линейке будет по два-три варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев, — уточнил генеральный директор LIGA group Алексей Лежнин. — Кроме того, у каждой модели будет два варианта комплектации: на базе российского процессора и иностранного аналога».
Продавать компьютерное оборудование свердловская IT-компания планирует через крупные сети магазинов электроники. Также ими хотят обеспечивать бюджетные организации в рамках госзаказов.