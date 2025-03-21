Свердловская IT-компания начнет выпускать ноутбуки и планшеты

Сейчас компания производит сенсорные столы и интерактивные панели, а в течение 2025 года планирует начать тестовое производство компьютеров, к 2027 году — построить и запустить завод в технопарке «Космос» площадью 7 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в новое производство оценивают в 100 миллионов рублей.