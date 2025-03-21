В Волгоградской области для предпринимателей продлили налоговые каникулы

Напомним, в ходе стратегической сессии 12 марта 2025 года глава региона Андрей Бочаров поставил задачи по формированию экономики нового типа в Волгоградской области — экономики предложения. Главная роль отводится развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Также по его поручению в регионе было разработано около ста мер, стимулирующих развитие бизнеса. В текущем году работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».