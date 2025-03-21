В Волгоградской области для предпринимателей продлили налоговые каникулы

Как сообщает пресс-служба Волгоградской областной думы, в ходе заседания были приняты законы, которые устанавливают на территории региона до 31 декабря 2026 года нулевую налоговую ставку для впервые зарегистрированных ИП, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения.
Налоговые каникулы были продлены для начинающих бизнесменов, осуществляющих деятельность в социальной, научной, производственной областях, в сферах бытовых услуг и предоставления мест для временного проживания.
На начальной стадии ведения предпринимательской деятельности налоговые каникулы являются эффективной мерой поддержки, которая способствует успешному становлению бизнеса.
Напомним, в ходе стратегической сессии 12 марта 2025 года глава региона Андрей Бочаров поставил задачи по формированию экономики нового типа в Волгоградской области — экономики предложения. Главная роль отводится развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Также по его поручению в регионе было разработано около ста мер, стимулирующих развитие бизнеса. В текущем году работа продолжается в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».