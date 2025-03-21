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Москва передала Ростову 15 автобусов

В Ростов-на-Дону из Москвы переданы 15 автобусов среднего класса «ЛиАЗ-4292.60 Курсор» 2016−2017 года выпуска.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Автобусы будут ходить по нескольким городским маршрутам. Обслуживать их будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс».Номинальная вместимость переданных автобусовов составляет от 68 до 85 пассажиров.