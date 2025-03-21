Москва передала Ростову 15 автобусов

Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Автобусы будут ходить по нескольким городским маршрутам. Обслуживать их будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс».Номинальная вместимость переданных автобусовов составляет от 68 до 85 пассажиров.
В Ростов-на-Дону из Москвы переданы 15 автобусов среднего класса «ЛиАЗ-4292.60 Курсор» 2016−2017 года выпуска.
Об этом сообщает портал «Ростовский городской транспорт».
Автобусы будут ходить по нескольким городским маршрутам. Обслуживать их будет МУП МТК «Ростовпассажиртранс».Номинальная вместимость переданных автобусовов составляет от 68 до 85 пассажиров.