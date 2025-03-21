Из красноярских магазинов «Светофор» изъяли почти 500 кг продукции

Из красноярских магазинов «Светофор» изъяли более 500 кг продуктов сомнительного происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки магазинов сети и выявили ряд нарушений. Так, из торговых точек в Канске и Красноярске изъяли более 380 кг мяса и рыбы сомнительного происхождения, почти 100 кг различной продукции, а также несколько сотен яиц и фальсифицированный сыр.
«По данным фактам были возбуждены административные дела и выданы предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация о выявленных нарушениях направлена в ФНС, Роспотребнадзор и прокуратуру», — сообщают в Россельхознадзоре.
В ведомстве также добавили, что проверки в дискаунтерах «Светофор» продолжатся.
Напомним, поводом для проверок магазинов сети стали заявления депутата Госдумы РФ Сергея Лисовского о возможной продаже ритейлером некачественной и небезопасной продукции. Что произошло с сетью магазинов и где находятся ее основатели — в материале krsk.aif.ru.