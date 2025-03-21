Из красноярских магазинов «Светофор» изъяли почти 500 кг продукции

Специалисты Россельхознадзора провели внеплановые проверки магазинов сети и выявили ряд нарушений. Так, из торговых точек в Канске и Красноярске изъяли более 380 кг мяса и рыбы сомнительного происхождения, почти 100 кг различной продукции, а также несколько сотен яиц и фальсифицированный сыр.