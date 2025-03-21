Жители крупных городов Кубани получают больше других

«Работаю в рекламном агентстве, составляю и редактирую брошюры, листовки. Когда устроилась два года назад, мне сделали оклад в 50 тысяч рублей, через год прибавили 10 тысяч рублей, и с нового 2025-го еще на столько же. Порой руководство выписывает премии — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от объема работ. Но нагрузка иногда действительно бывает большая, приходится работать по выходным. От сверхурочных я не отказываюсь, ведь цены в магазинах скачут так, что никакая зарплата за ними угонится», — поделилась жительница Краснодара Екатерина Решетняк.