Жители крупных городов Кубани получают больше других

Где доходы выше?
Средняя зарплата на Кубани составила 65,3 тысячи рублей, без учета малого бизнеса этот показатель вырос до 72,6 тысячи рублей. Речь идет о начисленной сумме — до вычета НДФЛ. Лидером по уровню доходов стала федеральная территория Сириус, где жители получают в среднем 127,5 тысячи рублей в месяц — это почти вдвое больше, чем в целом по краю.
Следующими в рейтинге идут Краснодар, где средние зарплаты составляют 86,7 тысячи рублей, и Новороссийск с уровнем дохода в 83,5 тысячи рублей. Также в число лидеров вошел Темрюкский район, где местные жители зарабатывают в среднем 81,7 тысячи рублей, наряду с несколькими другими муниципалитетами, где доходы также превышают средние региональные показатели.
Как показывает статистика, в 39 районах Кубани зарплаты остались ниже среднекраевого уровня. Самые низкие доходы зафиксировали в Приморско-Ахтарском районе — 47,5 тысячи рублей, а также в Курганинском и Отрадненском районах — около 50 тысяч рублей.
Краснодарстат проанализировал и отраслевые данные. Так, наибольшие зарплаты на Кубани в финансовой и страховой сфере — в среднем 118,2 тысячи рублей в месяц. Следом идет сектор информации и связи, где месячный доход составляет 116,8 тысячи рублей. Высокие зарплаты также в строительстве, транспорте, добыче полезных ископаемых и энергетике.
«Работаю в рекламном агентстве, составляю и редактирую брошюры, листовки. Когда устроилась два года назад, мне сделали оклад в 50 тысяч рублей, через год прибавили 10 тысяч рублей, и с нового 2025-го еще на столько же. Порой руководство выписывает премии — от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от объема работ. Но нагрузка иногда действительно бывает большая, приходится работать по выходным. От сверхурочных я не отказываюсь, ведь цены в магазинах скачут так, что никакая зарплата за ними угонится», — поделилась жительница Краснодара Екатерина Решетняк.
Я б в айтишники пошел.
Согласно исследованию российского информационного агентства, самые высокие зарплаты на Кубани в сфере IT. Средний доход специалистов этой отрасли составил 105 тысяч рублей. Кстати, в 2023-м ситуация средняя зарплата в этом секторе составляла 90 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что IT-сфера с 2020 года демонстрировала бесспорное лидерство в гонке зарплат: доход программистов рос опережающими темпами.
В топ-3 отраслей с наиболее высоким уровнем заработной платы в стране вошли «Добыча нефти и газа», «IT и связь» и «Госслужба». Среди регионов РФ по уровню зарплат в отраслях лидирует Сахалинская область. Сотрудники сферы добычи нефти и газа получали там в 2024 году в среднем 317 тысяч рублей. На втором месте оказалась Москва, где специалисты финансового сектора зарабатывали около 302 тысяч рублей. Третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний доход работников в области добычи нефти и газа достигал 244 тысячи рублей. По данным Росстата, начисленные зарплаты в стране за год выросли на 18,3%, достигнув 76,5 тысяч рублей.
Бюджетникам — прибавка.
В числе людей с высокими доходами нет бюджетников. Но в 2025 году из региональной казны дополнительно выделяют 9,5 млрд рублей на увеличение зарплат педагогам, медикам и соцработникам. Согласно прогнозам администрации края, к концу 2025 года средняя заработная плата бюджетников вырастет примерно на 17%.
«Рост заработной платы обусловлен развитием экономики региона. Работники образования, здравоохранения и соцработники являются основой общества. Увеличение зарплат — не просто финансовая мера, это признание заслуг тех людей, которые ежедневно вкладывают свои силы в развитие Кубани, воспитание молодежи, сохранение наших культурных традиций», — прокомментировала депутат Госдумы РФ Светланы Бессараб.
Сейчас самыми дефицитными в крае специалистами являются риелторы, врачи, токари, дворники и продавцы. Острее всего кадровый голод ощущают медицина и розничная торговля. Предприятиям нужен также рабочий персонал, требуются специалисты в строительство и недвижимость, производство и сервисное обслуживание.
Самые высокие медианные предлагаемые зарплаты, заявленные на сайте вакансий, в сфере строительства и недвижимости (100 тысяч рублей), производство (81 тысяча), рабочему персоналу предлагают 76 тысяч, в продажах — 70 тысяч.
Как прокомментировали в пресс-службе сервиса по поиску работы, российский рынок труда демонстрирует аномально высокие зарплаты на рынке неквалифицированного персонала, они превышают доходы специалистов как с высшим образованием, так и без него. Кадры перетекают из профессий, требующих квалификации, туда, где особые знания и умения не нужны. Опережающим образом развивается сфера услуг. В результате нарастает кадровый дефицит в реальном секторе.
Директор рекрутингового портала Олеся Лавренова:
«За год средняя ожидаемая зарплата в Краснодарском крае увеличилась на десять тысяч рублей. Люди начали сравнивать свои текущие условия с тем, что предлагает рынок, и обнаружили, что есть варианты получше. Активных резюме стало заметно больше после роста зарплатных предложений за последние два года. Однако финансовые возможности бизнеса, особенно на фоне дороговизны заемных средств, исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы существенно замедлятся».