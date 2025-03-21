Стало известно, сколько заработали директора пассажирских предприятий в Омске

На сайте мэрии Омска опубликованы данные о среднемесячной зарплате руководителей муниципальных предприятий (МУПов), подведомственных департаменту транспорта, за 2024 год. Эти данные касаются заработков директоров в 2024 году до реорганизации предприятий.
Наибольшую зарплату в этой сфере получал директор ПП № 8 Марат Саликов, чей среднемесячный доход составил 295,3 тыс. рублей. Годом ранее его заработок был немного выше — 306,7 тыс. рублей. В конце декабря 2024 года МП было преобразовано в акционерное общество (АО).
Руководитель МП «Электрический транспорт» Сергей Фролов в первом полугодии 2024 года зарабатывал 287,4 тыс. рублей в месяц. После его замены на Вадима Филонова, исполняющего обязанности директора, заработная плата первого заместителя составила 141,5 тыс. рублей, а заместители получали от 89 до 99 тыс. рублей.
Информация о зарплате главы МП «Пассажирсервис» Алексея Васильева представлена только за январь 2024 года, когда ещё не завершилась реорганизация. В этот месяц его зарплата составила 132,6 тыс. рублей.