В Тулуне выделят 3,9 миллиарда на расселение пострадавших от грунтовых вод

— Будем рассматривать два варианта — строительство новых домов или предоставление единовременной выплаты за утраченные помещения. Ждем решение правительства России о финансировании этой программы. В любом случае мы не оставим людей один на один с проблемой, этот вопрос держу на личном контроле, — прокомментировал Игорь Кобзев.