В Тулуне выделят 3,9 миллиарда на расселение пострадавших от грунтовых вод

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в Тулуне, где прошло обсуждение мероприятий по переселению семей, чье жилье, расположенное за пределами пострадавшей от наводнения территории, было утрачено во время подъема грунтовых вод. Об этом КП-Иркутск сообщили в областном правительстве.
В рамках регионального проекта «Переселение граждан из непригодного жилищного фонда» жильем обеспечат 340 семей, по предварительным расчетам, на это придется потратить 3,9 миллиарда рублей. Отметим, что ранее в Тулуне уже построили дома на площади 48,5 тысячи квадратных метров, сейчас там живут 920 семей, пострадавших от грунтовых вод.
— Будем рассматривать два варианта — строительство новых домов или предоставление единовременной выплаты за утраченные помещения. Ждем решение правительства России о финансировании этой программы. В любом случае мы не оставим людей один на один с проблемой, этот вопрос держу на личном контроле, — прокомментировал Игорь Кобзев.
Отметим, что во время своего визита в город губернатор возложил цветы к памятнику Героя России Евгения Зиничева. Глава МЧС России погиб в 2021 году, спасая жизнь человека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что Игорь Кобзев подключился к ситуации с отменой авиарейсов из Братска в Москву.