На Советском проспекте в Калининграде отремонтируют исторический дом с деревянной верандой

«Для владельцев коммерческих помещений разработали эскизы новых дверей и ограждений крыльца, которые помогут создать единство архитектурного облика всего здания. Надстроенный третий этаж обыграем в стиле фахверковых конструкций, гармонично сочетающихся с существующей деревянной верандой, которую мы тоже отремонтируем», — говорится в публикации.