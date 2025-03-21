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На Советском проспекте в Калининграде отремонтируют исторический дом с деревянной верандой

Специалисты приведут в порядок фасад здания.

На Советском проспекте в Калининграде отремонтируют исторический дом с деревянной верандой. Специалисты приведут в порядок фасад здания. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Фонда капремонта.

Здание располагается на Советском проспекте, 57. Подрядчик отремонтирует повреждённые участки стен, восстановит штукатурный слой и очистит исторический кирпич от старых слоёв краски. Специалисты также восстановят утраченные элементы декора.

Фонд капремонта планирует раскрыть заложенные оконные проёмы подвала, установить новые окна и кованые решётки. Створки выполнят в виде обратного перехлёста металлических полос через раму с фиксацией клёпками. Кроме того, специалисты установят новую дверь с резными элементами.

«Для владельцев коммерческих помещений разработали эскизы новых дверей и ограждений крыльца, которые помогут создать единство архитектурного облика всего здания. Надстроенный третий этаж обыграем в стиле фахверковых конструкций, гармонично сочетающихся с существующей деревянной верандой, которую мы тоже отремонтируем», — говорится в публикации.

Всего в 2025 году в регионе планируют отремонтировать 257 домов. Основной объём работ выполнят в Калининграде. Фонд планирует отремонтировать 55 крыш и 84 фасада. На втором месте по объёму работ — Советск.