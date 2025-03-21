В 14 городах Башкирии можно купить «вторичку» по семейной ипотеке.

Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Салават, Сибай, Туймазы и Янаул вошли в перечень городов, в которых минфин РФ разрешил с 1 апреля приобретать жильё на вторичном рынке по программе семейной ипотеки.
Список опубликовал оператор льготных федеральных программ жилищной сферы «Дом.рф». Всего в нём 901 населённый пункт.
Как сообщал Башинформ, семейную ипотеку расширили только в тех городах, где строится не больше двух новых многоквартирных домов. Условия для покупки предусмотрены очень жёсткие.
Приобрести вторичную квартиру в ипотеку смогут семьи с ребёнком в возрасте до 6 лет. Жильё должно быть в доме возрастом не старше 20 лет, дом не должен быть признан аварийным. Также нельзя будет купить квартиру у взаимозависимых лиц.