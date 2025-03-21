Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 14 городах Башкирии можно купить «вторичку» по семейной ипотеке

В 14 городах Башкирии можно купить «вторичку» по семейной ипотеке.

Источник: РИА "Новости"

Агидель, Баймак, Белорецк, Бирск, Благовещенск, Давлеканово, Ишимбай, Кумертау, Межгорье, Мелеуз, Салават, Сибай, Туймазы и Янаул вошли в перечень городов, в которых минфин РФ разрешил с 1 апреля приобретать жильё на вторичном рынке по программе семейной ипотеки.

Список опубликовал оператор льготных федеральных программ жилищной сферы «Дом.рф». Всего в нём 901 населённый пункт.

Как сообщал Башинформ, семейную ипотеку расширили только в тех городах, где строится не больше двух новых многоквартирных домов. Условия для покупки предусмотрены очень жёсткие.

Приобрести вторичную квартиру в ипотеку смогут семьи с ребёнком в возрасте до 6 лет. Жильё должно быть в доме возрастом не старше 20 лет, дом не должен быть признан аварийным. Также нельзя будет купить квартиру у взаимозависимых лиц.