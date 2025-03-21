В 14 городах Башкирии можно купить «вторичку» по семейной ипотеке.

Приобрести вторичную квартиру в ипотеку смогут семьи с ребёнком в возрасте до 6 лет. Жильё должно быть в доме возрастом не старше 20 лет, дом не должен быть признан аварийным. Также нельзя будет купить квартиру у взаимозависимых лиц.