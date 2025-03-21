На юге Красноярского края салону МТС вынесли предостережение за навязывание услуг

Не желая пользоваться дополнительными услугами, потребитель обратился за разъяснением в Роспотребнадзор. По закону продавец или исполнитель не вправе отказывать в заключении или исполнении договора по причине отказа потребителя от приобретения дополнительных товаров или услуг.
Таким образом, требование оформить банковский продукт для пополнения счета нарушает законодательство. В связи с этим Управление Роспотребнадзора вынесло предостережение ЗАО «Русская Телефонная Компания» о недопустимости подобных действий, рассказывают в ведомстве.