На юге Красноярского края салону МТС вынесли предостережение за навязывание услуг

Не желая пользоваться дополнительными услугами, потребитель обратился за разъяснением в Роспотребнадзор. По закону продавец или исполнитель не вправе отказывать в заключении или исполнении договора по причине отказа потребителя от приобретения дополнительных товаров или услуг.