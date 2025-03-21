Под Омском продают землю у конкурента озера Эбейты

Земельный надел расположен рядом с соленым и обладающим лечебными грязями озером Ульжай (на фото), которое можно назвать конкурентом знаменитому озеру Эбейты. Участок предназначен для сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных. Аренда предлагается сроком на 49 лет.