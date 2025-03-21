Под Омском продают землю у конкурента озера Эбейты

Участок с кадастровым номером 55:31:071404:264 с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования» площадью 214,7 га находится на территории Николаевского сельского поселения.
Земельный надел расположен рядом с соленым и обладающим лечебными грязями озером Ульжай (на фото), которое можно назвать конкурентом знаменитому озеру Эбейты. Участок предназначен для сенокошения или выпаса сельскохозяйственных животных. Аренда предлагается сроком на 49 лет.
Заявлено, что начальная годовая арендная плата установлена в размере кадастровой стоимости участка с учетом коэффициента, предусмотренного для сельскохозяйственного использования. Прием заявок от сельхозпроизводителей осуществляется до 3 апреля включительно.