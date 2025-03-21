Тариф на вывоз мусора снизят в Самарской области с 1 июля 2025 года

В Самарской области скорректируют тариф по обращению с ТКО. Его планируют снизить уже этим летом. Информация об этом прозвучала на совещании регионального правительства 20 марта 2025 года.
Сейчас АО «Экология» оказывает услуги по вывозу мусора по тарифам, которые действовали при прежнем регоператоре, — 622 рубля за кубический метр. В ближайшие несколько месяцев для компании установят новый тариф.
«Ранее установленный тариф с 1 июля 2025 года будет снижен до 584,35 рубля за кубический метр. Данный тариф будет действовать до выбора нового регоператора», — сообщил вице-губернатор Вячеслав Романов.
Напомним, ранее мусорным регоператором в Самарской области была компания «ЭкоСтройРесурс». С 1 ноября 2024 года ее сменило АО «Экология». Организация будет выполнять функции регоператора до 1 ноября 2025 года.