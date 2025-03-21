Приморский край получит почти миллиард рублей на соцразвитие

Правительство РФ дополнительно направит Приморскому краю 920,5 миллиона рублей на реализацию главных социальных проектов. Общая сумма поддержки для Дальнего Востока составит более 4 миллиардов рублей. Об этом пишет «КП — Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.
Председатель правительства Михаил Мишустин уточнил, что финансирование выделено по поручению президента РФ. Деньги пойдут на развитие центров экономического роста в дальневосточных территориях.
Согласно данным Минэкономразвития края, в Приморье деньги распределят между несколькими важными проектами. 254,5 миллиона направят на строительство дороги до поселка Минка, где создают научную установку класса «мегасайенс». Еще 416 миллионов направят на благоустройство дворов и объекты патриотической направленности.
Вице-премьеру Юрию Трутневу поручили контролировать сроки поступления средств и их реализацию.