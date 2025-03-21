Приморский край получит почти миллиард рублей на соцразвитие

Согласно данным Минэкономразвития края, в Приморье деньги распределят между несколькими важными проектами. 254,5 миллиона направят на строительство дороги до поселка Минка, где создают научную установку класса «мегасайенс». Еще 416 миллионов направят на благоустройство дворов и объекты патриотической направленности.