Нацбанк Молдовы сохранил базовую ставку на уровне 6,5% годовых: какую ждут инфляцию

В Нацбанке также отметили, что годовая инфляция в феврале 2025 года составила 8,6%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в январе, но все еще выше верхнего предела диапазона колебаний в 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%.