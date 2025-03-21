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Нацбанк Молдовы сохранил базовую ставку на уровне 6,5% годовых: какую ждут инфляцию

Нацбанк Молдовы принял решение не поднимать пока базовую ставку, которая только в январе-феврале выросла дважды.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik.Базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики в Молдове, сохраняется на текущем уровне 6,5% годовых, такое решение принял Исполнительный комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на своем заседании в четверг.

Процентные ставки также сохраняются на текущем уровне и по кредитам «овернайт» (8,5% годовых), операциям РЕПО (6,75% годовых) и по депозитам «овернайт» (4,5% годовых).

«Данным решением Национальный банк Молдовы намерен ограничить инфляционные ожидания, вернуть и поддерживать инфляцию в пределах диапазона колебаний ± 1,5 процентных пункта от целевого показателя инфляции в 5% в среднесрочной перспективе», — уточнили в НБМ.

В Нацбанке также отметили, что годовая инфляция в феврале 2025 года составила 8,6%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем в январе, но все еще выше верхнего предела диапазона колебаний в 1,5 процентных пункта от целевого показателя в 5%.

По мнению НБМ, к концу текущего года инфляция «будет иметь тенденцию к снижению на фоне несоответствия совокупного спроса потенциальному, что продолжит оказывать дезинфляционное воздействие на цены, а также снижения проинфляционных ожиданий».

Новая макроэкономическая информация в значительной степени подтверждает основные предположения и выводы, отраженные в Отчете об инфляции за февраль 2025 года, подчеркнули в НБМ.

Напомним, в начале февраля Нацбанк Молдовы повысил базовую ставку на 0,9 процентных пункта до 6,5%. Это произошло менее чем через месяц после предыдущего ее повышения на два процентных пункта, что, по мнению экспертов, привело к росту стоимости кредитов в стране.