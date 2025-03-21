Отслеживать дым и пар от челябинских заводов будет интеллектуальная система

Напомним, в Челябинске разработают платформу видеонаблюдения для мониторинга источников выбросов в воздух на основе технологии «Машинное зрение». Система будет получать данные с 14 камер, которые установлены в районе пересечения улиц Кулибина и Танкистов, на Свердловском тракте, на территории ЧТПЗ, «Челябинского завода станочного оборудования», Челябинского электродного завода, ЖБИ-1, ЖБИ-2, СНТ «Трубопрокатчик-1», в Каштакском бору, в районе цинкового, инструментального и электровозоремонтного заводов, рядом с ЧЭМК, на территории «ЧТЗ-Уралтрак» и рядом с ЧМК.