Отслеживать дым и пар от челябинских заводов будет интеллектуальная система

Система предназначена для мониторинга стационарных источников выброса и автоматического определения появления дыма или пара из них. Она должна в реальном времени отмечать тревожные события по появлению дыма или пара, при необходимости оповещать об этом оператора, а также отслеживать продолжительность выброса.
— Точность автоматического распознавания изображений появления дыма или пара для идентифицированных стационарных источников выброса в кадре должна быть не менее 80% в светлое время суток в отсутствии помех (загрязнение объектива камеры, появление в кадре препятствий, туман, задымление
В настоящий момент запланировано провести обучение только одной камеры, установленной около Челябинского электродного завода.
Победителя торгов определят 1 апреля. Разработать проект интеллектуальной системы он должен будет до 30 августа 2025 года.
Напомним, в Челябинске разработают платформу видеонаблюдения для мониторинга источников выбросов в воздух на основе технологии «Машинное зрение». Система будет получать данные с 14 камер, которые установлены в районе пересечения улиц Кулибина и Танкистов, на Свердловском тракте, на территории ЧТПЗ, «Челябинского завода станочного оборудования», Челябинского электродного завода, ЖБИ-1, ЖБИ-2, СНТ «Трубопрокатчик-1», в Каштакском бору, в районе цинкового, инструментального и электровозоремонтного заводов, рядом с ЧЭМК, на территории «ЧТЗ-Уралтрак» и рядом с ЧМК.