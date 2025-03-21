В Волгограде благоустроят пешеходные зоны у Дома Павлова

Отметим, обновление имеющихся и создание новых точек притяжения — важное направление деятельности региональных властей. Ранее в Волгограде к празднованию 80-летия Великой Победы привели в порядок объекты культурного наследия «Барельеф, посвященный героической обороне “Дома Павлова”, 50-е годы XX в.» и «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова», обновили входные группы и подземный переход к станции скоростного трамвая «Площадь Ленина».