В Волгограде благоустроят пешеходные зоны у Дома Павлова

Сотрудники муниципального предприятия уже приступили к работам.
Рабочие начали благоустройство на пл. Ленина, а также на улицах Наумова и 13-й Гвардейской дивизии. Им предстоит заменить изношенное асфальтовое покрытие и старые бетонные плиты на новый асфальт.
После этого в центре города-героя приступят к дополнительному озеленению. Специалисты планируют высадить более 130 кленов, лип, сосен, можжевельников, а также других деревьев и кустарников, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
Отметим, обновление имеющихся и создание новых точек притяжения — важное направление деятельности региональных властей. Ранее в Волгограде к празднованию 80-летия Великой Победы привели в порядок объекты культурного наследия «Барельеф, посвященный героической обороне “Дома Павлова”, 50-е годы XX в.» и «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова», обновили входные группы и подземный переход к станции скоростного трамвая «Площадь Ленина».