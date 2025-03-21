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Подведены неутешительные итоги проверки южноуральских «Светофоров»

Уральский Россельхознадзор завершил внеплановые проверочные мероприятия в Челябинской области, касающиеся сети «Светофор».

Обходы были проведены из-за многочисленных нарушений, выявленных специалистами в прошлом.

Посетили эксперты почти два десятка магазинов в Челябинске, Магнитогорске, Каслях, Кыштыме и Сосновском районе. В двенадцати из них были найдены нарушения. Самыми часто встречающимися ошибками стали отсутствие маркировки на товарах и отсутствие ветеринарно-сопроводительных документов для продуктов животного происхождения.

В пяти магазинах продавалась продукция, не соответствующая техническим регламентам, а именно некачественные сливочное масло, сметана и сыр. Как сообщили в пресс-службе уральского Россельхознадзора, всего было найдено свыше 1,7 тонн фальсификата. Его вместе с продуктами без сопроводительных документов изъяли из магазинов.

В отношении ООО «Торгсервис 74», владеющей «Светофорами», составили административные протоколы. В итоге компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей.