Подведены неутешительные итоги проверки южноуральских «Светофоров»

В пяти магазинах продавалась продукция, не соответствующая техническим регламентам, а именно некачественные сливочное масло, сметана и сыр. Как сообщили в пресс-службе уральского Россельхознадзора, всего было найдено свыше 1,7 тонн фальсификата. Его вместе с продуктами без сопроводительных документов изъяли из магазинов.