В Волгограде ищут специалистов на зарплату больше 200 тысяч

Топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области в марте 2025 года выглядит следующим образом: токарь с доходом от 230 тысяч рублей на руки, DevOps-инженер с зарплатой от 350 тысяч рублей на руки, главный инженер с предложением от 200 тысяч рублей на руки, Middle developer C++ UE5 с доходом до 220 тысяч рублей на руки, геодезист с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки, начальник участка с доходом от 200 тысяч рублей до вычета налогов, директор ресторана с предложением от 200 тысяч рублей до вычета налогов, руководитель филиала с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки, руководитель отдела маркетинга и рекламы с доходом от 200 тысяч рублей до вычета налогов, а также начальник производства с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки.