В Волгограде ищут специалистов на зарплату больше 200 тысяч

Аналитики платформы hh.ru провели исследование вакансий, открытых в Волгоградской области, и определили, какие специалисты в марте могут рассчитывать на наиболее высокие зарплаты.
В настоящее время в регионе доступно более 600 вакансий с заработной платой от 200 тысяч рублей и выше, при общем количестве предложений около 12 тысяч. Среди профессий, которые чаще всего предлагают высокий доход, лидируют водители (13% от всех вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей), менеджеры по продажам (10%), токари и фрезеровщики (7%), а также сварщики (5%). Компании, готовые платить своим сотрудникам такие зарплаты, в основном представлены в отраслях «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (17%), «Автомобильный бизнес» (9%), «Металлургия, металлообработка» (8%), «Тяжелое машиностроение» (8%) и «Розничная торговля» (6%).
Топ-10 вакансий с самыми высокими зарплатами в Волгоградской области в марте 2025 года выглядит следующим образом: токарь с доходом от 230 тысяч рублей на руки, DevOps-инженер с зарплатой от 350 тысяч рублей на руки, главный инженер с предложением от 200 тысяч рублей на руки, Middle developer C++ UE5 с доходом до 220 тысяч рублей на руки, геодезист с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки, начальник участка с доходом от 200 тысяч рублей до вычета налогов, директор ресторана с предложением от 200 тысяч рублей до вычета налогов, руководитель филиала с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки, руководитель отдела маркетинга и рекламы с доходом от 200 тысяч рублей до вычета налогов, а также начальник производства с зарплатой от 200 тысяч рублей на руки.