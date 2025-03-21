В Пермском крае предприятие продало больше 12 тонн опасного творога

Предприятие в Пермском крае продало больше 12 тонн опасного творога, сообщает управление Россельхознадзора. Инцидент с творогом без документов произошёл в селе Сретенском в Ильинском муниципальном округе. В декабре 2024 года Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю проверил ООО «Ильинская коровка». Предприятие занимается переработкой сырого молока в молочную продукцию. После всех мероприятий ведомство нашло нарушения и выдало владельцам предписание.
Организации предписывалось представить документы о том, что поступающее сырьё проходит производственный контроль, а также вести производство только той продукции, которая прошла процедуры соответствия.
Как выяснилось позже, один из пунктов предписания так и не был выполнен. С 23 августа по 22 ноября 2024 года предприятие успело выработать и продать 3,5 тонны 5%-ного творога, а также 8,8 тонны 9%-ного творога.
«При этом на произведенную продукцию (творог) отсутствовала декларация о соответствии, что свидетельствует о том, что произведенная продукция не прошла необходимые процедуры оценки соответствия требованиям ТР ТС 021/2011 “О безопасности пищевой продукции”, ТР ТС 033/2013 “О безопасности молока и молочной продукции”, — рассказывает управление.
В отношении предприятия был составлен протокол о нарушении, а в марте 2025 года его оштрафовали на 150 тысяч рублей за неисполнение предписания.