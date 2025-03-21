В Пермском крае предприятие продало больше 12 тонн опасного творога

Предприятие в Пермском крае продало больше 12 тонн опасного творога, сообщает управление Россельхознадзора. Инцидент с творогом без документов произошёл в селе Сретенском в Ильинском муниципальном округе. В декабре 2024 года Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю проверил ООО «Ильинская коровка». Предприятие занимается переработкой сырого молока в молочную продукцию. После всех мероприятий ведомство нашло нарушения и выдало владельцам предписание.