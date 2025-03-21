В Прикамье вновь перенесли срок сдачи старого Чусовского моста после ремонта

«В 2027 году планируется ввод в эксплуатацию Чусовского моста, который станет важнейшей транспортной связью между регионами», — сообщили в краевом минтрансе.
С чем связан очередной перенос срока сдачи, в ведомстве не уточнили.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в сентябре прошлого года краевые власти обозначили срок окончания всех работ на этом объекте на лето 2026 года. При этом из-за удорожания материалов стоимость проекта вырастет на 3,5 млрд рублей.
Напомним, власти Прикамья заключили концессионное соглашение о реконструкции Чусовского моста с ООО «Пермская концессионная компания» еще в 2017 году. Проект предусматривал сначала строительство моста-дублера, а затем реконструкцию старого моста, возведенного в 1998 году около впадения Чусовой в Камское водохранилище. Генподрядчиком выступала компания АО «Стройтрансгаз». Сроки сдачи объекта чиновники переносили не раз.
В декабре 2022 года запустили новый мост, после чего сразу же закрыли на ремонт старый. Как обещал тогда вице-премьер Прикамья Андрей Алякринский, полностью сдать объект должны были к весне 2024 года. Однако в очередной раз сроки сорвали. Сейчас работы на объекте выполняет «Мостоотряд № 123» (пермский филиал АО «Уралмостострой»). Если старый мост после реконструкции откроют в 2027 году, то получится, что на реализацию всего проекта ушло десять лет.