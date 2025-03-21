В Прикамье вновь перенесли срок сдачи старого Чусовского моста после ремонта

В декабре 2022 года запустили новый мост, после чего сразу же закрыли на ремонт старый. Как обещал тогда вице-премьер Прикамья Андрей Алякринский, полностью сдать объект должны были к весне 2024 года. Однако в очередной раз сроки сорвали. Сейчас работы на объекте выполняет «Мостоотряд № 123» (пермский филиал АО «Уралмостострой»). Если старый мост после реконструкции откроют в 2027 году, то получится, что на реализацию всего проекта ушло десять лет.