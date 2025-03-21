22 города Нижегородской области попали в программу семейной ипотеки на вторичку

22 населенных пункта Нижегородской области вошли в программу семейной ипотеки на вторичное жилье. Полный перечень городов, попавших под обновленные условия программы, опубликовал ДОМ.РФ.
С 1 апреля в России изменятся условия семейной ипотеки — ранее по сниженной ставке можно было приобрести жилье только в новостройках. Теперь в городах, где отмечается невысокий уровень строительства жилой недвижимости, действие программы распространится на вторичный рынок.
Всего в перечень вошел 901 населенный пункт по всей России. В Нижегородской области вторичной жилье по субсидированной ставке можно будет купить в Балахне, Богородске, Ветлуге, Володарске, Городце и Заволжье, Княгинине, Лукоянове, Лыскове, Павлове, Ворсме, Горбатове, Сергаче, Урене, Сарове, Кулебаках, Навашине, Первомайске, Семенове, Перевозе, Чкаловске и Шахунье. Нижегородцы могут купить квартиру в доме, который был построен не более 20 лет назад. Рефинансировать действующий кредит по обновленным условиям нельзя.
В список попали города, в которых в начале текущего года строилось два или менее двух многоквартирных домов. Напомним, семейную ипотеку под 6% могут оформить семьи с одним ребенком до шести лет.
Ранее сообщалось, что нижегородский риелтор Сергей Левшин спрогнозировал изменение условий по ипотеке.