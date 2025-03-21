22 города Нижегородской области попали в программу семейной ипотеки на вторичку

Всего в перечень вошел 901 населенный пункт по всей России. В Нижегородской области вторичной жилье по субсидированной ставке можно будет купить в Балахне, Богородске, Ветлуге, Володарске, Городце и Заволжье, Княгинине, Лукоянове, Лыскове, Павлове, Ворсме, Горбатове, Сергаче, Урене, Сарове, Кулебаках, Навашине, Первомайске, Семенове, Перевозе, Чкаловске и Шахунье. Нижегородцы могут купить квартиру в доме, который был построен не более 20 лет назад. Рефинансировать действующий кредит по обновленным условиям нельзя.