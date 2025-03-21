Первый дом для льготников сдали в 2025 году в Новосибирске

В Новосибирской области в Тогучине сдали первый дом для льготников в 2025 году. Об этом стало известно от представителей министерства строительства по региону.
Уточняется, что данный дом стал частью программы строительства специализированного жилья. Напомним, что она реализуется уже на протяжении пяти лет. За все это время в Новосибирской области возвели свыше 80 домов.
По словам замминистра строительства региона Дмитрия Тимонова, уже в этом году планируется построить более 20 домов для льготников. На данные цели вылили около 1,6 млрд рублей.