Нацбанк заметно увеличил курс доллара и курс евро на 21 марта перед выходными

Национальным банком определены курсы валют на 21 марта 2025 года, пятницу. В частности, перед выходными повысились курс доллара и курс евро, но стал меньше курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на пятницу, 21 марта, Национальный банк определил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1256 белорусского рубля, 1 евро — 3,3911 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6600 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, действовавшими в четверг, 20 марта, курс доллара и курс евро стали тяжелее в валютной корзине, а курс российского рубля — легче. Ощутимее других скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара подрос на 0,0462 белрубля, евро прибавил 0,0337 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0203 белрубля.
Тем временем доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.