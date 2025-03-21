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Городской транспорт Ростова предложили модернизировать

В Ростове разработали программу модернизации городского транспорта после проведения экспертизы с участием юридических, практических и научных специалистов. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».

Источник: Коммерсантъ

Программа учитывает интересы пассажиров, водителей, перевозчиков и городской администрации. Исследование показало, что пассажиры недовольны непредсказуемостью работы транспорта и отсутствием оперативной информации. Водители жалуются на сложные условия труда, включая плановые задания и уровень зарплаты. Администрация сталкивается с зависимостью от перевозчиков и недостаточным финансированием транспортного комплекса.

Для решения этих проблем предлагается ввести выделенные полосы для общественного транспорта, публиковать вечерние расписания, сократить простои на остановках, улучшить условия работы водителей и ликвидировать плановые задания. Также планируется внедрить графики работы транспорта с учетом часов пик и увеличить классы автобусов там, где это возможно.