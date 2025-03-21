Городской транспорт Ростова предложили модернизировать

Для решения этих проблем предлагается ввести выделенные полосы для общественного транспорта, публиковать вечерние расписания, сократить простои на остановках, улучшить условия работы водителей и ликвидировать плановые задания. Также планируется внедрить графики работы транспорта с учетом часов пик и увеличить классы автобусов там, где это возможно.