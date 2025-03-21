В Уфе малогабаритная квартира окупится за 19 лет.

Срок окупаемости уфимской новой малометражки площадью до 32 кв. метров на данный момент составляет почти 19 лет, выяснили аналитики платформы «Мир квартир».
Средняя цена средней новой квартиры или студии в столице Башкирии — 4,72 млн руб. Средняя ставка аренды — 21 тыс. руб./мес.
Самые доходные малометражки оказались в кавказских столицах Махачкале и Грозном, в промышленных Магнитогорске и Нижнем Тагиле — там, где жильё в целом дешевле, чем по стране, но ставки аренды довольно высокие.
Например, в соседней Магнитке средняя стоимость «однушки» в два раза меньше уфимской — 2,4 млн руб., а средняя ставка аренды — лишь немного меньше, чем в Уфе — 19,5 тыс. руб. Магнитогорская малометражка окупится за 10 с небольшим лет — практически в два раза быстрее, чем в Уфе.
Самая продолжительная окупаемость — в Сочи. Малометражка в курортной столице юга страны стоит в среднем почти 11,35 млн руб., сдаётся по 33,5 тыс. руб./мес. и окупится через 28,5 лет.