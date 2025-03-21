В Уфе малогабаритная квартира окупится за 19 лет.

Например, в соседней Магнитке средняя стоимость «однушки» в два раза меньше уфимской — 2,4 млн руб., а средняя ставка аренды — лишь немного меньше, чем в Уфе — 19,5 тыс. руб. Магнитогорская малометражка окупится за 10 с небольшим лет — практически в два раза быстрее, чем в Уфе.