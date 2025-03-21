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Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 22 марта на 2 копейки

Цены на топливо поднимаются в Беларуси с 22 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо вырастут с 22 марта. Об этом сообщили в Белнефтехиме.

Так, с субботы, 22 марта, на белорусских АЗС корректируются предельные максимальные розничные цены на моторное топливо. Стоимость топлива в Беларуси подрастет.

Ранее мы писали о том, что бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель, увеличившись постепенно на 15 копеек.

В итоге, с 22 марта бензин и дизель подорожают сразу на 2 копейки.

Цена бензина 92 составит 2,38 белорусского рублей, бензин 95 будет стоить 2,48 белрубля за литр, бензин 98 дорожает до 2,70 белрубля, цена дизельного топлива увеличивается до 2,48 белрубля за литр.

А также безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».

И еще доплата за поведение на работе появилась в зарплатах некоторых белорусов.