Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 22 марта на 2 копейки

В Беларуси цены на бензин и дизельное топливо вырастут с 22 марта. Об этом сообщили в Белнефтехиме.
Так, с субботы, 22 марта, на белорусских АЗС корректируются предельные максимальные розничные цены на моторное топливо. Стоимость топлива в Беларуси подрастет.
Ранее мы писали о том, что бензин и дизельное топливо будут дорожать в Беларуси в течение восьми недель, увеличившись постепенно на 15 копеек.
В итоге, с 22 марта бензин и дизель подорожают сразу на 2 копейки.
Цена бензина 92 составит 2,38 белорусского рублей, бензин 95 будет стоить 2,48 белрубля за литр, бензин 98 дорожает до 2,70 белрубля, цена дизельного топлива увеличивается до 2,48 белрубля за литр.
А также безопасные дорожные отбойники появляются на трассах в Беларуси: «Безвредны при столкновении на скорости до 130 км/ч».
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