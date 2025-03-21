Трамп распорядился нарастить добычу полезных ископаемых в США

О подписании документа рассказала газета Financial Times. Как сообщает «Интерфакс», чтобы обеспечить вступление указа в действие, Трамп использовал чрезвычайные полномочия, которые предусмотрены Законом о военном производстве. Законодательный акт был принят в 1950 году во время правления Гарри Трумэна. Документ предусматривает мобилизацию правительственных резервов для наращивания поставок ресурсов, являющихся критически значимыми для национальной безопасности. Закон позволяет оформлять разрешения на разработку полезных ископаемых и займов на финансирование проектов по масштабированию производства по извлечению редкоземельных металлов.