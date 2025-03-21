Трамп распорядился нарастить добычу полезных ископаемых в США

О подписании документа рассказала газета Financial Times. Как сообщает «Интерфакс», чтобы обеспечить вступление указа в действие, Трамп использовал чрезвычайные полномочия, которые предусмотрены Законом о военном производстве. Законодательный акт был принят в 1950 году во время правления Гарри Трумэна. Документ предусматривает мобилизацию правительственных резервов для наращивания поставок ресурсов, являющихся критически значимыми для национальной безопасности. Закон позволяет оформлять разрешения на разработку полезных ископаемых и займов на финансирование проектов по масштабированию производства по извлечению редкоземельных металлов.
Трамп, выступая в Белом доме 20 марта, объяснил, что вступление указа в действие приведет к «резкому увеличению производства критически важных минеральных ресурсов», что поможет ослабить зависимость от Китая. КНР в США поставляет минимум 15 видов полезных ископаемых и 70% редкоземельных металлов, используемых в американской промышленности.
Трамп ранее неоднократно ссылался на закон о военном производстве. Этот же документ использовал его предшественник Джо Байден для увеличения производства молочных смесей и наращивания добычи природных ресурсов для совершенствования источников возобновляемой энергии.