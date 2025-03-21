В Перми аквапарк в Камской долине планируют построить к 2028 году

Аквапарк в Камской долине в Перми планируют построить к 2028 году, сообщает «Новый компаньон».
Речь идёт о проекте, который планируют реализовать на правом берегу Камы в районе улицы Спешилова. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце февраля градостроительный совет Пермского края одобрил проект комплексного развития территорий (КРТ) в районе Камской долины. Согласно проекту на месте картодрома планируют построить жилой комплекс с коммерческими площадями, школу и аквапарк.
21 марта комиссия по подготовке Правил застройки и землепользования утвердила границы зоны КРТ, а представитель девелопера «Железно» рассказал, что аквапарк должны построить в 2027—2028 годах.
Сайт perm.aif.ru рассказывал, что проект предусматривает возведение объектов, разделённых тематически по четырём стихиям — его название будет «Пятый элемент». Тот же девелопер также планирует освоить участок в районе шоссе Космонавтов, на котором хотят построить большой картодром для соревнований краевого и федерального уровней.