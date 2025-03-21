В Перми аквапарк в Камской долине планируют построить к 2028 году

Сайт perm.aif.ru рассказывал, что проект предусматривает возведение объектов, разделённых тематически по четырём стихиям — его название будет «Пятый элемент». Тот же девелопер также планирует освоить участок в районе шоссе Космонавтов, на котором хотят построить большой картодром для соревнований краевого и федерального уровней.