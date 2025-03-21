Доллар стал дороже на Br0,0086 — его курс составил Br3,1342 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0072 и составил Br4,227 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0103 и составил Br3,6497 за 100 российских рублей.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели на торгах 21 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0086 — его курс составил Br3,1342 за $1.
Курс юаня стал ниже на Br0,0072 и составил Br4,227 за 10 юаней.
Курс российского рубля понизился на Br0,0103 и составил Br3,6497 за 100 российских рублей.