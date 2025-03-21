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Доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели на торгах 21 марта


21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подорожал, российский рубль и юань подешевели на торгах 21 марта. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Доллар стал дороже на Br0,0086 — его курс составил Br3,1342 за $1.

Курс юаня стал ниже на Br0,0072 и составил Br4,227 за 10 юаней.

Курс российского рубля понизился на Br0,0103 и составил Br3,6497 за 100 российских рублей.