В Омске проверили семь магазинов «Светофор» и выписали штрафы

Инспекторы обнаружили более 100 кг мясной и молочной продукции без сопроводительных документов в магазине на улице Шебалдина. В торговой точке на Космическом проспекте нашли немаркированные мясо и рыбу в морозильной камере. Наиболее серьезные нарушения зафиксированы в магазине на 13-й Комсомольской улице: там отсутствовал температурный контроль, были выявлены антисанитарные условия — грязные рабочие поверхности и инструменты для разделки мяса, а также неправильное хранение средств от грызунов рядом с продуктами.