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В Перми уничтожили мясо и сыры европейского производства

Сотрудники Пермской транспортной прокуратуры, управления Россельхознадзора и пермской таможни выявили факт ввоза на территорию России санкционной продукции, сообщает надзорный орган.

Источник: Коммерсантъ

«Установлено, что в одном из магазинов Перми осуществлялась реализация свыше 40 кг сыров и мясной продукции испанского и французского производства», — говорится в пресс-релизе.

Согласно указу президента, ввоз и реализация указанной продукции запрещены, товары изъяты и уничтожены контролирующим органом в присутствии работника прокуратуры.

Пермским транспортным прокурором в отношении недобросовестного предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена) и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов).