Знаком качества «Сделано на Дону» отмечено 115 предприятий

Система добровольной сертификации «Сделано на Дону» действует в Ростовской области с 2013 года. Цели сертификации: развитие здоровой конкуренции на потребительском рынке, формирование благоприятного имиджа производимой продукции, привлечение внимания отраслевых производителей.
Для участников системы действуют различные стимулирующие меры поддержки. А с прошлого года появилась возможность получения сертификата «Сделано в России».
Кроме того, Ростовская область стала первым регионом в стране, подписавшим соглашение о сотрудничестве с Российским экспортным центром. Обладателями знака качества «Сделано в России» стали 17 донских товаропроизводителей.