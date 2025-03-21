Большой спорткомплекс появится на Левом берегу Омска

В Омске возведут новый спорткомплекс, где можно будет заниматься водными и ледовыми видами спорта, баскетболом, волейболом, бадминтоном и теннисом. Появится объект на улице Волгоградской. Проект уже готов и одобрен на заседании Архитектурно-градостроительного совета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Омска.