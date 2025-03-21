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Большой спорткомплекс появится на Левом берегу Омска

Средства на возведение нового социального объекта выделит инвестор.

Источник: Пресс-служба администрации Омска

В Омске возведут новый спорткомплекс, где можно будет заниматься водными и ледовыми видами спорта, баскетболом, волейболом, бадминтоном и теннисом. Появится объект на улице Волгоградской. Проект уже готов и одобрен на заседании Архитектурно-градостроительного совета. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Омска.

В зданиях переменной этажности (2−4 этажа) обустроят бассейн, два ледовых поля 30 на 60 метров, зону для фитнеса, и отдельно зону для тенниса.

Предусмотрена проектом и парковка на 135 автомобилей.

Теперь проект будет направлен на рассмотрение на областном градостроительном совете. Точные сроки реализации проекта не называются. Известно, что оплачивать работы будет инвестор.

Ранее мы писали о частичном обрушении крыши над трибуной на стадионе «Динамо» в центре Омска. Позже руководство спорткомплекса сообщило, что в Москве рассматривается вопрос о комплексной реконструкции стадиона, построенного в Омске в 1929 году.