Под Ростовом начали строить вторую очередь кладбища

На новом участке появятся административная и хозяйственная зоны, ритуальная зона с площадкой для отдания воинских почестей, а также площадками для отдыха и прощания, две остановки общественного транспорта. Площадь земельного участка нового кладбища составляет 40 га, из них 20 га отведут под захоронения.