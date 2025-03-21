Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом начали строить вторую очередь кладбища

Его площадь составляет 40 га.

В Мясниковском районе стартовало строительство второй очереди Ростовского кладбища. Об этом сообщается на портале городской администрации.

Как рассказали в администрации, подрядчик «Донаэродорстрой» приступил к начальному этапу работ. Сейчас на территории производится расчистка, вырубка здеревьев, обустройство временных подъездных дорог, а также возведение временных зданий и сооружений.

На новом участке появятся административная и хозяйственная зоны, ритуальная зона с площадкой для отдания воинских почестей, а также площадками для отдыха и прощания, две остановки общественного транспорта. Площадь земельного участка нового кладбища составляет 40 га, из них 20 га отведут под захоронения.

Открыть кладбище планируют в конце апреля 2026 года.