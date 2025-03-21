Под Ростовом начали строить вторую очередь кладбища

В Мясниковском районе стартовало строительство второй очереди Ростовского кладбища. Об этом сообщается на портале городской администрации.
Как рассказали в администрации, подрядчик «Донаэродорстрой» приступил к начальному этапу работ. Сейчас на территории производится расчистка, вырубка здеревьев, обустройство временных подъездных дорог, а также возведение временных зданий и сооружений.
На новом участке появятся административная и хозяйственная зоны, ритуальная зона с площадкой для отдания воинских почестей, а также площадками для отдыха и прощания, две остановки общественного транспорта. Площадь земельного участка нового кладбища составляет 40 га, из них 20 га отведут под захоронения.
Открыть кладбище планируют в конце апреля 2026 года.