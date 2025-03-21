В Сочи завершили бурение свай для нового моста через реку Чемитоквадже

В Лазаревском районе Сочи продолжается капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже возле поселка Зубова Щель. Специалисты забурили сваи для всех пяти опор нового моста, который возводится на месте полностью демонтированного старого. Об этом рассказали в пресс-служба мэрии Сочи.