В Сочи завершили бурение свай для нового моста через реку Чемитоквадже

В Лазаревском районе Сочи продолжается капитальный ремонт моста через реку Чемитоквадже возле поселка Зубова Щель. Специалисты забурили сваи для всех пяти опор нового моста, который возводится на месте полностью демонтированного старого. Об этом рассказали в пресс-служба мэрии Сочи.
Также завершено бетонирование двух береговых опор, ведется сооружение ростверков трех русловых опор. Федеральные дорожники планируют возвести все опоры и приступить к монтажу балок пролетных строений к началу лета. Балки уже доставлены на строительную площадку.
Новый двухполосный мост на второстепенном участке трассы А-147 Джубга — Сочи оснастят системой ливневой канализации, очистными сооружениями и современным энергоэффективным освещением. В 2023 году здесь были проведены работы по укреплению склона и построены три подпорные стены.
На время строительства для местных жителей организован альтернативный проезд по отремонтированному участку трассы, расположенному в 400 метрах севернее.