МАРТ раскрыл, как измениться регулирование цен в Беларуси

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, как изменится регулирование цен в Беларуси.
Так, в ведомстве сообщили о подготовленных поправках в постановление Совмина о системе регулирования цен (№ 713 от 19 октября 2022-го). И раскрыли основные планируемые нововведения в ценообразовании.
В частности, будет существенно сокращен перечень товаров, цены на которые регулируются. Еще планируется предоставление производителям права устанавливать отпускные цены, исходя из уровня рентабельности, который сложился у предприятия в последние годы. И также в планах определить для белорусских товаров уровень торговой надбавки не меньший, чем для импортных.
В МАРТ отметили, что планируемые изменения в правительственном постановлении должны позволить значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю. Также должны быть повышены финансовые результаты предприятий. А на потребителях это не должно сильно сказаться, так как не должно быть оказано значительного влияния на изменение розничных цен.
Между тем автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 22 марта на 2 копейки.