МАРТ раскрыл, как измениться регулирование цен в Беларуси

В МАРТ отметили, что планируемые изменения в правительственном постановлении должны позволить значительно снизить административную нагрузку на производителей и торговлю. Также должны быть повышены финансовые результаты предприятий. А на потребителях это не должно сильно сказаться, так как не должно быть оказано значительного влияния на изменение розничных цен.