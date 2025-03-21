В Омске построят новый микрорайон Амурский

В Омске появится новый микрорайон № 3 в жилом районе Амурский. Проект, рассмотренный на Архитектурно-градостроительном совете, предполагает строительство пяти многоэтажных домов.
Микрорайон будет состоять из четырех 11-этажных жилых домов и одной 17-этажной высотки. Всего в домах разместятся 886 квартир, включая одно-, двух- и трехкомнатные варианты.
Застройщик также разработал проект детского сада на 310 мест, который прошёл государственную экспертизу и передан городу. Проект получил одобрение и будет направлен на областной Архитектурно-градостроительный совет.