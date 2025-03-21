ЦБ России третий раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 21%

«Банки, безусловно, хотят ограничить выдачу кредитов на сегодняшний день. Условия достаточно жесткие, кредиты выдаются только проверенным заемщикам, сейчас не самое благоприятное время для массового кредитования. Ситуация на кредитном рынке принципиально скорректирована не будет. Кредиты я сегодня брать бы не стал, в том числе ипотечные, за исключением случаев, когда есть необходимость получить кредит, если денег в полном объеме на квартиру нет: можно на короткий срок взять заем, чтобы потом его быстро погасить. Иначе переплата по кредиту будет очень высокая, ведь проценты сегодня в банках достаточно грабительские», — подчеркнул Сироткин.