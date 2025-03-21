«Получено добро». Лукашенко согласился со строительством майнинговых ферм на Могилевщине

Глава Могилевской области Анатолий Исаченко рассказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласился со строительством майнинговых ферм в регионе, пишет БелТА.
Так, председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко сообщил, что на Могилевщине готовятся площадки под строительство майнинговых ферм. Это, по словам губернатора, хорошие площадки с энергетическими мощностями.
— У нас в Могилевской области есть все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы, — пояснил он.
Также глава Могилевщины рассказал, что белорусский президент согласился со строительством майнинговых ферм в области.
— Было получено добро, — прокомментировал Исаченко.
И добавил, что площадки готовятся, чтобы после были проведены конкурсы, и пришли инвесторы, которые займутся строительством.
В 2024-м стало известно, что с участием китайских инвесторов в Кричевском районе построят первую в области майнинговую ферму. В 2025-м должна быть введена первая очередь объекта. Стоимость только первой очереди составляет 190 миллионов белорусских рублей.
При этом с учетом имеющейся в районе энергоинфраструктуры, в том числе мощностей трансформаторной подстанции, облисполком прорабатывает с правительством вопрос строительства здесь и других подобных объектов.
Напомним, что еще ранее Александр Лукашенко поручил майнить в Беларуси криптовалюту, сказав о мировой экономике: «Спрос на них будет».
Еще белорусский лидер предостерег главу Могилевской области Исаченко: «Чтобы не пробовал меня на повороте обойти».
И также президент высказался о развитии регионов Беларуси: «Лишних денег никогда не было, сейчас — тем более».