Смольный изымает землю у «Лахта Центра» для возможного строительства трассы М-32

Издание предполагает, что данная территория потребуется Смольному для строительства на этом участке трассы М-32 с дополнительным выездом из Лахты и подъездом к «Лахта Центру». Предполагается, что новая дорога соединит будущую магистраль М-49 с Приморским шоссе и позволит быстро добраться до ближайших развязок Западного скоростного диаметра — с Богатырским и Шуваловским проспектами. Этот проект стоимостью 23,8 млрд рублей в настоящий момент реализует АО «ВАД».