Головченко: Нацбанк не наблюдает признаков перегрева экономики

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Национальный банк в настоящее время не наблюдает признаков так называемого «перегрева» экономики, сказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.
По его словам, после смены руководства регулятора начались инсинуации, что правительство взяло под контроль Нацбанк и начнет всем раздавать деньги.
«Последние годы и правительство, и Нацбанк сообща решали поставленные президентом задачи по обеспечению устойчивого экономического развития страны в условиях жесткого внешнего давления и добились в этом неплохих результатов», — напомнил глава Нацбанка.
Роман Головченко обратил внимание, что в этот период времени был запущен новый инвестиционный цикл в белорусской экономике, а также обеспечена устойчивость бюджета, заработная плата достигла максимального размера за годы независимости.
После чего добавил, что этого удалось добиться без перекосов и структурных дисбалансов. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что этот курс будет продолжен.
Две задачи для Нацбанка
Глава Нацбанка отметил, что перед регулятором стоит задача повысить вклад банковской системы в национальную экономику и содействие ее экономическому развитию.
По его мнению, перед регулятором сейчас стоят две задачи: формирование денежно-кредитных условий, способствующих стабильно низкой инфляции и обеспечение надежного и устойчивого функционирования финансового сектора и платежного рынка.
«В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики требующих ужесточения денежно-кредитной политики», — заверил Роман Головченко.
В завершение он пояснил, что большинство индикаторов находится в нейтральной зоне и не требует активных действий в области монетарной политики.