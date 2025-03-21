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Головченко: Нацбанк не наблюдает признаков перегрева экономики

Ключевой задачей регулятора является поддержание макроэкономической стабильности белорусской экономики и обеспечение ее устойчивого роста.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 мар — Sputnik. Национальный банк в настоящее время не наблюдает признаков так называемого «перегрева» экономики, сказал председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

По его словам, после смены руководства регулятора начались инсинуации, что правительство взяло под контроль Нацбанк и начнет всем раздавать деньги.

«Последние годы и правительство, и Нацбанк сообща решали поставленные президентом задачи по обеспечению устойчивого экономического развития страны в условиях жесткого внешнего давления и добились в этом неплохих результатов», — напомнил глава Нацбанка.

Роман Головченко обратил внимание, что в этот период времени был запущен новый инвестиционный цикл в белорусской экономике, а также обеспечена устойчивость бюджета, заработная плата достигла максимального размера за годы независимости.

После чего добавил, что этого удалось добиться без перекосов и структурных дисбалансов. Поэтому нет никаких причин сомневаться в том, что этот курс будет продолжен.

Две задачи для Нацбанка

Глава Нацбанка отметил, что перед регулятором стоит задача повысить вклад банковской системы в национальную экономику и содействие ее экономическому развитию.

По его мнению, перед регулятором сейчас стоят две задачи: формирование денежно-кредитных условий, способствующих стабильно низкой инфляции и обеспечение надежного и устойчивого функционирования финансового сектора и платежного рынка.

«В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики требующих ужесточения денежно-кредитной политики», — заверил Роман Головченко.

В завершение он пояснил, что большинство индикаторов находится в нейтральной зоне и не требует активных действий в области монетарной политики.