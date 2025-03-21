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Доллар и евро выросли в Беларуси на торгах 21 марта перед выходными

Доллар продолжил рост перед выходными в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Доллар и евро выросли по итогам пятничных торгов на бирже перед выходными. Новую курсовую информацию опубликовали на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, с 18 марта американская валюта начала расти и продолжает тяжелеть в валютной корзине.

На пятничных торгах 21 марта курс доллара прибавил 0,28%. В средневзвешенном значении 1 доллар достиг 3,1342 белорусского рубля.

Евро также прибавил 0,43%. В среднем за 1 евро на торгах предлагали 3,3716 белрубля.

А вот курс российского рубля перед выходными понизился на 0,28%. В среднем за 100 российских рублей давали 3,6497 белрубля.

Также и китайский юань стал легче в валютной корзине. За 10 юаней в среднем давали 4,2270 белрубля.

Тем временем МАРТ раскрыл, как измениться регулирование цен в Беларуси.

Между тем автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 22 марта на 2 копейки.