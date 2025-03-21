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В Омске начали строить Центр протезирования для участников СВО

Там планируют производить около 600 протезов в год.

Источник: Om1 Омск

В Омске активизировалось строительство Центра высокотехнологичного протезирования и комплексной реабилитации для участников СВО. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Центр, являющийся филиалом Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО), создается по поручению президента. Здесь будут изготавливать современные протезы верхних и нижних конечностей, а также ортезы для ветеранов СВО, получивших ранения.

Планируется, что центр будет производить около 600 протезов в год. Пациенты смогут проходить реабилитацию и адаптацию с использованием передовых технологий.