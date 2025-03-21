В Омске начали строить Центр протезирования для участников СВО

Центр, являющийся филиалом Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Приорова (ЦИТО), создается по поручению президента. Здесь будут изготавливать современные протезы верхних и нижних конечностей, а также ортезы для ветеранов СВО, получивших ранения.