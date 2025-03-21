Первый прямой авиарейс в Мекку и Медину запустили из Астаны

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Первый прямой авиарейс в Мекку и Медину запускают из Астаны, сообщил столичный аэропорт.
Рейсы выполняет Air Astana, время полета составит 6−7 часов.
«Что открывает новые горизонты для паломников, направляющихся на хадж. Это важное событие для нашего общества и возможность выполнить духовный долг. Уважаемые пассажиры, пусть месяц Рамадан будет благословенным, желаем вам успешных и безопасных путешествий! Пусть ваши молитвы будут услышаны, и каждое ваше путешествие приносит вам лишь радость и духовное богатство!», — сообщает пресс-служба аэропорта.
Примечательно, что прямой рейс открыт в священный месяц Рамазан. Сегодня группа пассажиров отправилась в священные места через одну из столичных туркомпаний.