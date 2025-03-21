Новый глава Нацбанка заявил, что в Беларуси нет признаков перегрева экономики

Новый глава Национального банка Роман Головченко на совещании с руководством белорусских банков заявил, что в Беларуси нет признаков перегрева экономики, сообщает БелТА.
— В настоящее время Национальный банк не наблюдает признаков так называемого перегрева экономики, требующих ужесточения денежно-кредитной политики, — заявил председатель правления Нацбанка Беларуси.
Головченко заметил, что большинство индикаторов находятся в нейтральной зоне и не требуют активных действий в области монетарной политики. Вместе с тем он уточнил, что есть отдельные моменты, которые следует донастроить в рабочем порядке.
По его словам, Нацбанк Беларуси будет внимательно отслеживать макроэкономическую ситуацию. В случае необходимости, добавил Головченко, оперативно будут приниматься соответствующие меры.
Кстати, доллар и евро выросли в Беларуси на торгах 21 марта перед выходными.
Тем временем новый премьер Турчин сказал о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами: «Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей».
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