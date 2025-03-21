В Беларуси запустят 118 туристических маршрутов

По его словам, задача состоит в том, чтобы по каждому району сформировать рекомендации, что туристам следует посмотреть в первую очередь за 5−6 часов путешествия.
Для этого можно будет открыть портал belarus.travel или зайти на информационные ресурсы управлений спорта и туризма рай- и горисполкомов, туристических информационных центров, чтобы увидеть готовые маршруты со знаковыми объектами для посещения.
Количество маршрутов составит 118, их можно будет назвать «визитными карточками» регионов Беларуси.