Футуролог Руслан Юсуфов рассказал, что станет «валютой будущего»

По мнению Юсуфова, в будущем основной ценностью будут не золото или нефть, а вычислительные мощности — то есть способность компьютеров обрабатывать данные. И эти мощности либо сами станут деньгами, либо будут определять стоимость валют. «Проще говоря, чем больше у страны технологических возможностей, тем сильнее будет ее валюта», — указывает футуролог.
«Представьте человека с нейроинтерфейсом. Его эффективность будет напрямую зависеть от возможности подключаться к внешним вычислительным мощностям. И здесь токен доступа к этим мощностям или ИИ становится общей ценностью — и для людей с нейроимплантами, и для бизнеса, заинтересованного в выживании, и для государств. Все эти вычислительные мощности будут производить и потреблять колоссальные объемы данных и энергии», — считает Юсуфов.
Чтобы передавать такие массивы информации в масштабах человечества будущего на горизонте в 50−100 лет потребуется совершенно новый уровень качества связи. Так, валюта будущего может базироваться на четырех ключевых ресурсах: энергия; данные; связь; вычислительные мощности.
В качестве альтернативного сценария футуролог рассказал о создании единой глобальной финансовой системы. «В этом случае технологическое превосходство отдельных стран будет влиять не на национальные валюты, а на их долю участия в управлении этой новой системой», — добавил он.
То есть, чем более технологически развито будет отдельное государство, тем сильнее оно сможет влиять на деньги всего мира.
«Теперь про тех, кто откажется от технологий. Тут возникает интересный парадокс — такие люди окажутся либо в крайней бедности, либо в крайнем богатстве. Почему? Потому что отказ от новых технологий — это фактически отказ от современных финансовых инструментов. Это как сейчас отказаться от банковской карты — можно, конечно, но очень накладно», — прогнозирует Руслан Юсуфов.
Государства, которые решат пойти по пути отрицания технологий, не смогут конкурировать с технологически развитыми соседями. Закончится для них все может «либо мягким поглощением через экономические механизмы, либо прямым подчинением», допускает управляющий партнер MINDSMITH.
В спецпроект «Будущее» от редакции Новостей Mail вошли интервью с экспертами о том, как изменятся общество, искусство, наука и технологии. Также эксперты поделились прогнозами об изменениях, которые произойдут в следующих сферах: как будет питаться человечество, какими гаджетами и какой валютой будет пользоваться, какие угрозы появятся в сфере кибербезопасности.