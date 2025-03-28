Футуролог Руслан Юсуфов рассказал, что станет «валютой будущего»

«Представьте человека с нейроинтерфейсом. Его эффективность будет напрямую зависеть от возможности подключаться к внешним вычислительным мощностям. И здесь токен доступа к этим мощностям или ИИ становится общей ценностью — и для людей с нейроимплантами, и для бизнеса, заинтересованного в выживании, и для государств. Все эти вычислительные мощности будут производить и потреблять колоссальные объемы данных и энергии», — считает Юсуфов.