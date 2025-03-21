Размер материальной помощи ко Дню Победы в Беларуси составит до 5000 рублей

Говорится, что 2500 рублей выплатят награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, тем, кто работал на объектах местной противовоздушной обороны, на объектах ПВО. Также указанная сумма в качестве материальной помощи будет выплачена лицам, которые работали на строительстве морских баз, аэродромов, оборонительных сооружений и других объектов в пределах тыловых границ, действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.