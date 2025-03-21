Размер материальной помощи ко Дню Победы в Беларуси составит до 5000 рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Информация опубликована в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.
В сообщении напомнили, что, согласно решению президента Беларуси, каждый год ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым категориям граждан ко Дню Победы выплачивается материальная помощь. Так, выплату в 5000 рублей получат инвалиды, участники Великой Отечественной войны, а также лица, которые принимали участие в боевых действиях по защите Отечества до 3 сентября 1945 года.
Говорится, что 2500 рублей выплатят награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны, тем, кто работал на объектах местной противовоздушной обороны, на объектах ПВО. Также указанная сумма в качестве материальной помощи будет выплачена лицам, которые работали на строительстве морских баз, аэродромов, оборонительных сооружений и других объектов в пределах тыловых границ, действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
Вместе с тем 2500 рублей выплатят тем, кто работал на предприятиях, в организациях и учреждениях Ленинграда в период блокады (то есть с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года) и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», а также лицам, которые были награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Также сказано, что выплату в размере 1500 рублей получат члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Речь идет про супругов, которые не вступили в новый брак, детей-инвалидов с детства (в том числе усыновленным, удочеренным), других иждивенцев, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством).
Указанная выплата предусмотрена бывшим узникам, в том числе несовершеннолетним, фашистских концлагерей, тюрем, гетто; бывшим узникам иных мест принудительного содержания, которые были созданы фашистами, их союзниками в годы Второй мировой войны.
Вместе с тем 1500 рублей будут выплачены инвалидам с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий. Постановление вступит в силу с 1 мая 2025 года.
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